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Пётр Тимофеевич

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Место рождения

Лубяной Мост, Казанская губерния

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Тимофей Прокофьевич

Мать: Настасья Ивановна

Лубяной Мост, Казанская губерния
Рождение ребёнка
1759

Сын: Виногоров Василий Петрович

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виногоров Афанасий Петрович

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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