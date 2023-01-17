Пётр Тимофеевич
Место рожденияЛубяной Мост, Казанская губерния
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Тимофей Прокофьевич
Мать: Настасья Ивановна
Лубяной Мост, Казанская губерния
Рождение ребёнка
1759
Сын: Виногоров Василий Петрович
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виногоров Афанасий Петрович
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Ивановна
Смерть
Неизвестно