Лопатина (Назарова) Христинья Евстратиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лопатин Зотик Прокопиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лопатин Зотик Прокопиев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1884
Дочь: Лопатина Евфимия/Евдокия Зотикова
Отец ребёнка: Лопатин Зотик Прокопиев
Рождение ребёнка
10.11.1885
Отец ребёнка: Лопатин Зотик Прокопиев
Рождение ребёнка
19.03.1887 ст.
Дочь: Лопатина Дарья Изотова
Отец ребёнка: Лопатин Зотик Прокопиев
Рождение ребёнка
04.10.1888 ст.
Отец ребёнка: Лопатин Зотик Прокопиев
Рождение ребёнка
03.10.1892
Отец ребёнка: Лопатин Зотик Прокопиев
Смерть
Неизвестно