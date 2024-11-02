Лопатина (Назарова) Христинья Евстратиева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лопатина (Назарова) Христинья Евстратиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатин Иосиф Зотиков

Отец ребёнка: Лопатин Зотик Прокопиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатин Иисус Зотиков

Отец ребёнка: Лопатин Зотик Прокопиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Зотик Прокопиев

Рождение ребёнка
08.09.1884

Дочь: Лопатина Евфимия/Евдокия Зотикова

Отец ребёнка: Лопатин Зотик Прокопиев

Рождение ребёнка
10.11.1885

Сын: Лопатин Григорий Зотиков

Отец ребёнка: Лопатин Зотик Прокопиев

Рождение ребёнка
19.03.1887 ст.

Дочь: Лопатина Дарья Изотова

Отец ребёнка: Лопатин Зотик Прокопиев

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.10.1888 ст.

Сын: Лопатин Филипп Зотиков

Отец ребёнка: Лопатин Зотик Прокопиев

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.10.1892

Сын: Лопатин Филипп Зотиков

Отец ребёнка: Лопатин Зотик Прокопиев

Смерть
Неизвестно

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