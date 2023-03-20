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Слепнев Георгий Павлович
Слепнев Георгий Павлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2008
Пол
Мужской
Отец
Слепнев Павел
1967 г.р.
Мать
Слепнева (Афанасьева) Асият Михайловна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2008
Отец:
Слепнев Павел
Мать:
Слепнева Асият Михайловна
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