Слепнев Георгий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепнев Георгий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

2008

Пол

Мужской

Отец

1967 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2008

Отец: Слепнев Павел

Мать: Слепнева Асият Михайловна

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