Слепнев Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1997
Дочь: Слепнева Софья Павловна
Мать ребёнка: Слепнева Асият Михайловна
Рождение ребёнка
2008
Мать ребёнка: Слепнева Асият Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слепнева Павлина Павловна
Мать ребёнка: Слепнева Асият Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно