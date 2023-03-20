Слепнев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепнев Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1967

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1997

Дочь: Слепнева Софья Павловна

Мать ребёнка: Слепнева Асият Михайловна

Рождение ребёнка
2008

Сын: Слепнев Георгий Павлович

Мать ребёнка: Слепнева Асият Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слепнева Павлина Павловна

Мать ребёнка: Слепнева Асият Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слепнева Асият Михайловна

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