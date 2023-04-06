Обуховъ Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обуховъ Савелий

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Место рождения

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Обуховъ Силантий

Мать: Обухова Аксинья Архипова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Обухова Дарья Михайлова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Обухова Авдотья

Мать ребёнка: Обухова Дарья Михайлова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ховронья

Мать ребёнка: Обухова Дарья Михайлова

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Обухова Дарья Михайлова

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Обухова Дарья Михайлова

Дурасовка
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Обухова Дарья Михайлова

Дурасовка
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Агрофена

Мать ребёнка: Обухова Дарья Михайлова

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Дарья Михайлова

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