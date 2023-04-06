Обуховъ Савелий
Место рождения
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Обуховъ Силантий
Мать: Обухова Аксинья Архипова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Обухова Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Обухова Авдотья
Мать ребёнка: Обухова Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Ховронья
Мать ребёнка: Обухова Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Обухова Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Обухова Дарья Михайлова
Дурасовка
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Обухова Дарья Михайлова
Дурасовка
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Агрофена
Мать ребёнка: Обухова Дарья Михайлова
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Дарья Михайлова