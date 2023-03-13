Обуховъ Силантий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Обуховъ Афонасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Обуховъ Савелий
Мать ребёнка: Обухова Аксинья Архипова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Обуховъ Лаврентий
Мать ребёнка: Обухова Аксинья Архипова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Обуховъ Иванъ
Мать ребёнка: Обухова Аксинья Архипова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Обуховъ Маркелъ
Мать ребёнка: Обухова Аксинья Архипова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Обухова Аксинья Архипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Аксинья Архипова
Смерть
1785