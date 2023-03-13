Обуховъ Силантий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обуховъ Силантий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Обуховъ Афонасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Обуховъ Савелий

Мать ребёнка: Обухова Аксинья Архипова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Обуховъ Лаврентий

Мать ребёнка: Обухова Аксинья Архипова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Обуховъ Иванъ

Мать ребёнка: Обухова Аксинья Архипова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Обуховъ Маркелъ

Мать ребёнка: Обухова Аксинья Архипова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Обухова Аксинья Архипова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Аксинья Архипова

Смерть
1785