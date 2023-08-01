Ревина Меланья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревина Меланья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Самодурова Александра Павловна

Отец ребёнка: Самодурова Павел Герасимович

Ракитка, Красноярский край
Рождение ребёнка
1930

Сын: Самодуров Виктор Павлович

Отец ребёнка: Самодурова Павел Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самодурова Наталья Павловна

Отец ребёнка: Самодурова Павел Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самодурова Валентина Павловна

Отец ребёнка: Самодурова Павел Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самодуров Аркадий Павлович

Отец ребёнка: Самодурова Павел Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самодурова Павел Герасимович

Смерть
Неизвестно
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