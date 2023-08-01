Ревина Меланья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Самодурова Александра Павловна
Отец ребёнка: Самодурова Павел Герасимович
Ракитка, Красноярский край
Рождение ребёнка
1930
Сын: Самодуров Виктор Павлович
Отец ребёнка: Самодурова Павел Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самодурова Наталья Павловна
Отец ребёнка: Самодурова Павел Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самодурова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Самодурова Павел Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самодуров Аркадий Павлович
Отец ребёнка: Самодурова Павел Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно