Трубачев Евгений Анатольевич
Место рождения
Дата рождения21.04.1973
Дата смерти31.07.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1973
Рождение ребёнка
26.04.1997
Дочь: Смеликова Анастасия Евгеньевна
Мать ребёнка: Трубачева Наталья Александровна
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.11.2009
Сын: Трубачев Данила Евгеньевич
Мать ребёнка: Трубачева Наталья Александровна
Смерть
31.07.2013