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Трубачев Евгений Анатольевич

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Место рождения

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

Дата рождения

21.04.1973

Дата смерти

31.07.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1973

Отец: Ковалев Александр Степанович

Мать: Трубачева Ольга Николаевна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
26.04.1997

Дочь: Смеликова Анастасия Евгеньевна

Мать ребёнка: Трубачева Наталья Александровна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.11.2009

Сын: Трубачев Данила Евгеньевич

Мать ребёнка: Трубачева Наталья Александровна

Смерть
31.07.2013
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