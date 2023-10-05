Юстус (Лютова) Галина Павловна
Место рожденияНовочеркасск Ростовская обл.
Дата рождения01.02.1918
Дата смерти17.07.1989
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1918
Отец: Лютов Павел Ильич
Мать: Лютов Надежда Ивановна
Новочеркасск Ростовская обл.
Рождение ребёнка
22.04.1939
Дочь: Сергиевская Галина Артуровна
Отец ребёнка: Юстус Артур Владимирович
Москва, Россия
Рождение ребёнка
13.08.1940
Дочь: Алексеева Наталия Артуровна
Отец ребёнка: Юстус Артур Владимирович
Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Новочеркасск Ростовская обл.
Смерть
17.07.1989
Москва, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское кладбище, Москва