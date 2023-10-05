Юстус (Лютова) Галина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юстус (Лютова) Галина Павловна

Место рождения

Новочеркасск Ростовская обл.

Дата рождения

01.02.1918

Дата смерти

17.07.1989

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1918

Отец: Лютов Павел Ильич

Мать: Лютов Надежда Ивановна

Новочеркасск Ростовская обл.
Рождение ребёнка
22.04.1939

Дочь: Сергиевская Галина Артуровна

Отец ребёнка: Юстус Артур Владимирович

Москва, Россия
Рождение ребёнка
13.08.1940

Дочь: Алексеева Наталия Артуровна

Отец ребёнка: Юстус Артур Владимирович

Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юстус Артур Владимирович

Новочеркасск Ростовская обл.
Смерть
17.07.1989
Москва, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское кладбище, Москва
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