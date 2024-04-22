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Аносов Федор Андреевич

Место рождения

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

06.02.1916

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1916

Отец: Аносов Андрей Тихонович

Мать: Аносова Матрена Яковлевна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1917
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
зафиксирована в семье Аносова Андрея Тихоновича, Ф233 Оп 1Б Д 550 Том 1 Стр 28-29
Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Смерть
1984
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