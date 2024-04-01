Толмачева (Тогусова) Ксения Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачева (Тогусова) Ксения Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Тогусов Петр Саввин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Толмачев Василий Григорьев

Отец ребёнка: Толмачев Григорий Казак Р. Медвежьего Петров

Бракосочетание
11.02.1829

Муж: Толмачев Григорий Казак Р. Медвежьего Петров

м. 16 ж. 17
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Четверкина (Толмачева) Елена Григорьева

Отец ребёнка: Толмачев Григорий Казак Р. Медвежьего Петров

Рождение ребёнка
06.11.1836

Сын: Толмачев Георгий Григорьев

Отец ребёнка: Толмачев Григорий Казак Р. Медвежьего Петров

Смерть
Неизвестно

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