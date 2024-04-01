Толмачева (Тогусова) Ксения Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Тогусов Петр Саввин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Толмачев Василий Григорьев
Отец ребёнка: Толмачев Григорий Казак Р. Медвежьего Петров
Бракосочетание
11.02.1829
м. 16 ж. 17
Рождение ребёнка
Около 1830
Рождение ребёнка
06.11.1836
Сын: Толмачев Георгий Григорьев
Отец ребёнка: Толмачев Григорий Казак Р. Медвежьего Петров
Смерть
Неизвестно