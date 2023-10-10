Шемигон Павел Андреевич
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Шемигон Андрей Федорович
Мать: ?
Рождение ребёнка
30.08.1870
Дочь: Наталья Павловна
Мать ребёнка: Шемигон Анна Федоровна
Рождение ребёнка
10.12.1871
Мать ребёнка: Шемигон Анна Федоровна
Рождение ребёнка
21.03.1873
Сын: Шемигон Порфирий Павлович
Мать ребёнка: Шемигон Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Фиона Павловна
Мать ребёнка: Шемигон Анна Федоровна
Рождение ребёнка
08.02.1878
Мать ребёнка: Шемигон Анна Федоровна
Рождение ребёнка
04.10.1879
Сын: Шемигон Григорий Павлович
Мать ребёнка: Шемигон Анна Федоровна
Рождение ребёнка
10.06.1882
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Шемигон Анна Федоровна
Рождение ребёнка
24.08.1883
Дочь: Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Шемигон Анна Федоровна
Рождение ребёнка
08.06.1886
Дочь: Агриппина Павловна
Мать ребёнка: Шемигон Анна Федоровна
Рождение ребёнка
17.04.1888
Мать ребёнка: Шемигон Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шемигон Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно