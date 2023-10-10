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Шемигон Павел Андреевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Шемигон Андрей Федорович

Мать: ?

Рождение ребёнка
30.08.1870

Дочь: Наталья Павловна

Мать ребёнка: Шемигон Анна Федоровна

Рождение ребёнка
10.12.1871

Сын: Шемигон Даниил Павлович

Мать ребёнка: Шемигон Анна Федоровна

Рождение ребёнка
21.03.1873

Сын: Шемигон Порфирий Павлович

Мать ребёнка: Шемигон Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Фиона Павловна

Мать ребёнка: Шемигон Анна Федоровна

Рождение ребёнка
08.02.1878

Сын: Шемигон Емельян Павлович

Мать ребёнка: Шемигон Анна Федоровна

Рождение ребёнка
04.10.1879

Сын: Шемигон Григорий Павлович

Мать ребёнка: Шемигон Анна Федоровна

Рождение ребёнка
10.06.1882

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Шемигон Анна Федоровна

Рождение ребёнка
24.08.1883

Дочь: Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Шемигон Анна Федоровна

Рождение ребёнка
08.06.1886

Дочь: Агриппина Павловна

Мать ребёнка: Шемигон Анна Федоровна

Рождение ребёнка
17.04.1888

Сын: Шемигон Семен Павлович

Мать ребёнка: Шемигон Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемигон Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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