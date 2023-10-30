Торшин Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Совершение преступления
С 30.10.1944 по 11.08.1945
Ново-тульская исправительно-трудовая колония. (Эвакуирована в Чувашию)
Отбывание меры наказания в ИТК. Ст. 162 В. Тайное похищение чужого имущества (кража) влечет за собой: совершенное с применением технических средств или неоднократно, или по предварительному сговору с ... Показать все
Смерть
Неизвестно