Торшин Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТоршин Александр Сергеевич

Торшин Александр Сергеевич

Место рождения

Алексеевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Торшин Сергей Михайлович

Мать: Торшина Александра Степановна

Алексеевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Совершение преступления
С 30.10.1944 по 11.08.1945
Ново-тульская исправительно-трудовая колония. (Эвакуирована в Чувашию)
Отбывание меры наказания в ИТК. Ст. 162 В. Тайное похищение чужого имущества (кража) влечет за собой: совершенное с применением технических средств или неоднократно, или по предварительному сговору с ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close