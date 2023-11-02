Торшина Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торшина Александра Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1898

Дата смерти

15.04.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1918

Сын: Торшин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Торшин Сергей Михайлович

Алексеевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.12.1928

Сын: Торшин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Торшин Сергей Михайлович

Алексеевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торшин Сергей Михайлович

Смерть
15.04.1989
Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
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