Торшина Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1898
Дата смерти15.04.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.01.1918
Отец ребёнка: Торшин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
07.12.1928
Сын: Торшин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Торшин Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.04.1989
Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область