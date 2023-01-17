Кизяев (Кузнецов) Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кизяев (Кузнецов) Алексей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819 ст.

Дата смерти

Около 1868 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819 ст.

Отец: Кизяев Александр Михалович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Кизяева Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Кизяева Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Кизяева Марья Алексеевна

Мать ребёнка: Кизяева Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Кизяева Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Кизяева Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Кизяева Агриппина Алексеевна

Мать ребёнка: Кизяева Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1859 ст.

Сын: Кизяев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Кизяева Авдотья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кизяева Авдотья Ивановна

Смерть
Около 1868 ст.
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
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