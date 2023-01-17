Кизяев (Кузнецов) Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819 ст.
Дата смертиОколо 1868 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819 ст.
Отец: Кизяев Александр Михалович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Кизяева Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Кизяева Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Кизяева Марья Алексеевна
Мать ребёнка: Кизяева Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Кизяева Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Кизяева Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Кизяева Агриппина Алексеевна
Мать ребёнка: Кизяева Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1859 ст.
Сын: Кизяев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Кизяева Авдотья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кизяева Авдотья Ивановна
Смерть
Около 1868 ст.
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия