Кизяева Авдотья (Евдокия) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти21.06.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Кизяева Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Кизяев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Кизяева Марья Алексеевна
Отец ребёнка: Кизяев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Кизяева Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Кизяев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Кизяева Агриппина Алексеевна
Отец ребёнка: Кизяев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1859 ст.
Сын: Кизяев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Кизяев Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.06.1901 ст.
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия