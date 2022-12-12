Кизяева Авдотья (Евдокия) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кизяева Авдотья (Евдокия) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

21.06.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Кизяева Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Кизяев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Кизяева Марья Алексеевна

Отец ребёнка: Кизяев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Кизяева Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Кизяев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Кизяева Агриппина Алексеевна

Отец ребёнка: Кизяев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
1859 ст.

Сын: Кизяев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Кизяев Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кизяев Алексей Александрович

Смерть
21.06.1901 ст.
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
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