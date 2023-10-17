Чикишева Праскева Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чикишева Праскева Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Чекишева Феодора Васильевна

Отец ребёнка: Чекишев Василий Романович

Рождение ребёнка
24.03.1904 ст.

Сын: Чикишев Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Чекишев Василий Романович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекишев Василий Романович

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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