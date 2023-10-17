Чикишева Праскева Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Чекишева Феодора Васильевна
Отец ребёнка: Чекишев Василий Романович
Рождение ребёнка
24.03.1904 ст.
Сын: Чикишев Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Чекишев Василий Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно