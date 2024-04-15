Чекишев Василий Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Чекишева Феодора Васильевна
Мать ребёнка: Чикишева Праскева Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.03.1904 ст.
Сын: Чикишев Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Чикишева Праскева Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно