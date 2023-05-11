Голубкова Екатерина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубкова Екатерина Егоровна

Голубкова Екатерина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1882

Сын: Голубков Георгий Никифорович

Отец ребёнка: Голубков Никифор

Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубков Никифор

Смерть
Неизвестно
Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close