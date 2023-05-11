Голубкова Екатерина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1882
Сын: Голубков Георгий Никифорович
Отец ребёнка: Голубков Никифор
Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голубков Никифор
Смерть
Неизвестно
Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния