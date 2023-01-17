Федосья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Архип Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Колосово, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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