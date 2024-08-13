Титова (Проскурина) Евдокия Карповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1871
Рождение ребёнка
29.12.1880
Отец ребёнка: Титов Федор Никанорович
Рождение ребёнка
19.12.1882
Сын: Титов Петр Федорович
Отец ребёнка: Титов Федор Никанорович
Рождение ребёнка
29.06.1885
Отец ребёнка: Титов Федор Никанорович