Титова (Проскурина) Евдокия Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Проскурина) Евдокия Карповна

Место рождения

Подгорное, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1851

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Подгорное, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1871

Муж: Титов Федор Никанорович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
29.12.1880

Сын: Титов Василий Федорович

Отец ребёнка: Титов Федор Никанорович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
19.12.1882

Сын: Титов Петр Федорович

Отец ребёнка: Титов Федор Никанорович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1885

Сын: Титов Павел Федорович

Отец ребёнка: Титов Федор Никанорович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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