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Титов Федор Никанорович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

20.09.1851

Дата смерти

02.10.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1851

Отец: Титов Никанор Аверкиевич

Мать: Титова Марфа Николаевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Билетный солдат
Бракосочетание
22.01.1871

Жена: Титова (Проскурина) Евдокия Карповна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
29.12.1880

Сын: Титов Василий Федорович

Мать ребёнка: Титова (Проскурина) Евдокия Карповна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
19.12.1882

Сын: Титов Петр Федорович

Мать ребёнка: Титова (Проскурина) Евдокия Карповна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1885

Сын: Титов Павел Федорович

Мать ребёнка: Титова (Проскурина) Евдокия Карповна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
02.10.1888

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