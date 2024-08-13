Титов Федор Никанорович
Место рождения
Дата рождения20.09.1851
Дата смерти02.10.1888
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1851
Отец: Титов Никанор Аверкиевич
Мать: Титова Марфа Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Билетный солдат
Бракосочетание
22.01.1871
Рождение ребёнка
29.12.1880
Мать ребёнка: Титова (Проскурина) Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
19.12.1882
Сын: Титов Петр Федорович
Мать ребёнка: Титова (Проскурина) Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
29.06.1885
Мать ребёнка: Титова (Проскурина) Евдокия Карповна
Смерть
02.10.1888