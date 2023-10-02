Волчкова (Казорина) Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Казорин Александр Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина (Агрофена)
Отец ребёнка: Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно