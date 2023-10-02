Волчкова (Казорина) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волчкова (Казорина) Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казорин Александр Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина (Агрофена)

Отец ребёнка: Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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