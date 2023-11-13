(Казорин) Мавра Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти27.04.1910
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1873
Сын: Казорин Иван Александрович
Отец ребёнка: Казорин Александр Федорович
Рождение ребёнка
12.03.1876
Сын: Казорин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Казорин Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волчкова Параскева Александровна
Отец ребёнка: Казорин Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казорин Николай Александрович
Отец ребёнка: Казорин Александр Федорович
Смерть
27.04.1910