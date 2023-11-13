(Казорин) Мавра Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Казорин) Мавра Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

27.04.1910

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1873

Сын: Казорин Иван Александрович

Отец ребёнка: Казорин Александр Федорович

Царицыно, Царицынская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1876

Сын: Казорин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Казорин Александр Федорович

Царицыно, Царицынская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волчкова Параскева Александровна

Отец ребёнка: Казорин Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казорин Николай Александрович

Отец ребёнка: Казорин Александр Федорович

Смерть
27.04.1910
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