Пыжьянова Лукерья Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиОколо 1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Пыжьянова Пелагия Семеновна
Отец ребёнка: Пыжъянов Семион Леонтьевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 76 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1785
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 76 оборот