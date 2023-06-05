Пыжьянова Лукерья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжьянова Лукерья Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Около 1785

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Пыжьянова Пелагия Семеновна

Отец ребёнка: Пыжъянов Семион Леонтьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 76 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжъянов Семион Леонтьевич

Смерть
Около 1785
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 76 оборот
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