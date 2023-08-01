Виногорова Агафья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова Агафья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Виногорова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Виногоров Пётр Дементьевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Виногорова Аксинья Петровна

Отец ребёнка: Виногоров Пётр Дементьевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1846

Сын: Виногоров Антип Петрович

Отец ребёнка: Виногоров Пётр Дементьевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1849

Сын: Виногоров Сергей Петрович

Отец ребёнка: Виногоров Пётр Дементьевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1855

Сын: Виногоров Варлам Петрович

Отец ребёнка: Виногоров Пётр Дементьевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Виногорова Марина Петровна

Отец ребёнка: Виногоров Пётр Дементьевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Пётр Дементьевич

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