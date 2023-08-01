Виногорова Агафья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Виногорова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Виногоров Пётр Дементьевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Виногорова Аксинья Петровна
Отец ребёнка: Виногоров Пётр Дементьевич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Виногоров Пётр Дементьевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Виногоров Сергей Петрович
Отец ребёнка: Виногоров Пётр Дементьевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Виногоров Варлам Петрович
Отец ребёнка: Виногоров Пётр Дементьевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Виногорова Марина Петровна
Отец ребёнка: Виногоров Пётр Дементьевич
Бракосочетание
Неизвестно