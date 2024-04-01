Курьяков Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1992
Дочь: (Курьякова) Кристина
Мать ребёнка: Курьякова (Юрченко) Ирина
Рождение ребёнка
23.08.2001
Сын: Курьяков Антон
Мать ребёнка: Курьякова (Юрченко) Ирина