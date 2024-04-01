Курьяков Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курьяков Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1975 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Курьякова (Юрченко) Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курьякова (Юрченко) Ирина

Рождение ребёнка
06.12.1992

Дочь: (Курьякова) Кристина

Мать ребёнка: Курьякова (Юрченко) Ирина

Рождение ребёнка
23.08.2001

Сын: Курьяков Антон

Мать ребёнка: Курьякова (Юрченко) Ирина

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