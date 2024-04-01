Курьякова (Юрченко) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1975
Отец: Юрченко Анатолий
Развод
Неизвестно
Муж: Курьяков Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курьяков Дмитрий
Рождение ребёнка
06.12.1992
Дочь: (Курьякова) Кристина
Отец ребёнка: Курьяков Дмитрий
Рождение ребёнка
23.08.2001
Сын: Курьяков Антон
Отец ребёнка: Курьяков Дмитрий