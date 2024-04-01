Курьякова (Юрченко) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курьякова (Юрченко) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1975

Отец: Юрченко Анатолий

Мать: Юрченко (Устименко) Галина

Развод
Неизвестно

Муж: Курьяков Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курьяков Дмитрий

Рождение ребёнка
06.12.1992

Дочь: (Курьякова) Кристина

Отец ребёнка: Курьяков Дмитрий

Рождение ребёнка
23.08.2001

Сын: Курьяков Антон

Отец ребёнка: Курьяков Дмитрий

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