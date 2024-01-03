Дарья Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Давыдов
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Ульяна Александрова
Отец ребёнка: Александр Давыдов
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Агафья Александрова
Отец ребёнка: Александр Давыдов
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Евдокия Александровва
Отец ребёнка: Александр Давыдов
Смерть
Неизвестно