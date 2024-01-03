Дарья Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Козмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Давыдов

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Ульяна Александрова

Отец ребёнка: Александр Давыдов

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Агафья Александрова

Отец ребёнка: Александр Давыдов

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Евдокия Александровва

Отец ребёнка: Александр Давыдов

Смерть
Неизвестно

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