Александр Давыдов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Давыд Трофимов
Мать: Ксения Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Козмина
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Ульяна Александрова
Мать ребёнка: Дарья Козмина
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Агафья Александрова
Мать ребёнка: Дарья Козмина
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Евдокия Александровва
Мать ребёнка: Дарья Козмина
Смерть
Неизвестно