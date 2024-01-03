Александр Давыдов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Давыдов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Давыд Трофимов

Мать: Ксения Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Козмина

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Ульяна Александрова

Мать ребёнка: Дарья Козмина

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Агафья Александрова

Мать ребёнка: Дарья Козмина

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Евдокия Александровва

Мать ребёнка: Дарья Козмина

Смерть
Неизвестно

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