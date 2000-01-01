Носкова Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1898 ст.
Дочь: Носкова Агния Васильевна
Отец ребёнка: Носков Василий Кузьмич
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Томск.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно