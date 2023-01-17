Носков Василий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1898 ст.
Дочь: Носкова Агния Васильевна
Мать ребёнка: Носкова Анна Ефимовна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Томск.
Место жительства
1898 ст.
Иковское, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Крестьянин села Иковское Иковской волости Курганского округа Тобольской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Носкова Анна Ефимовна
Смерть
Неизвестно