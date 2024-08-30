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Турунов Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

12.08.1848

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Турунов Андрей Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турунова Прасковья

Рождение ребёнка
1810

Сын: Турунов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Турунова Прасковья

Рождение ребёнка
1813

Сын: Турунов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Турунова Прасковья

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Турунова) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Турунова Прасковья

Рождение ребёнка
06.04.1819

Дочь: Коровина (Турунова) Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Турунова Прасковья

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Турунова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Турунова Прасковья

Рождение ребёнка
1830

Сын: Турунов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Турунова Прасковья

Смерть
12.08.1848
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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