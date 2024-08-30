Турунов Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти12.08.1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Турунов Андрей Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Турунова Прасковья
Рождение ребёнка
1810
Сын: Турунов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Турунова Прасковья
Рождение ребёнка
1813
Сын: Турунов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Турунова Прасковья
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Турунова) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Турунова Прасковья
Рождение ребёнка
06.04.1819
Дочь: Коровина (Турунова) Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Турунова Прасковья
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Турунова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Турунова Прасковья
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Турунова Прасковья
Смерть
12.08.1848