Турунова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Сын: Турунов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Турунов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Турунов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Турунов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Турунова) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Турунов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
06.04.1819
Дочь: Коровина (Турунова) Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Турунов Михаил Андреевич
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Турунова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Турунов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Турунов Михаил Андреевич