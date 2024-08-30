Турунова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турунова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турунов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Турунов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Турунов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Турунов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Турунов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Турунова) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Турунов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
06.04.1819

Дочь: Коровина (Турунова) Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Турунов Михаил Андреевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Турунова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Турунов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Турунов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Турунов Михаил Андреевич

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