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Сидоров Василий Петрович

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Место рождения

Восточная Старинка

Дата рождения

07.03.1924

Дата смерти

23.08.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1924

Отец: Сидоров Петр Ефимович

Мать: Сидорова Евдокия Ивановна

Восточная Старинка
Рождение ребёнка
27.09.1948

Дочь: Радченко Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
16.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Восточная Старинка
Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
23.08.1979
РП Дмитриевка
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