Сидоров Василий Петрович
Место рожденияВосточная Старинка
Дата рождения07.03.1924
Дата смерти23.08.1979
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1924
Отец: Сидоров Петр Ефимович
Восточная Старинка
Рождение ребёнка
27.09.1948
Дочь: Радченко Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
16.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария
Восточная Старинка
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
23.08.1979
РП Дмитриевка