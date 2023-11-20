Наседкина Сира Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1919
Сын: Наседкин Василий Платонович
Отец ребёнка: Наседкин Платон Ивановиович
Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно