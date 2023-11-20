Наседкина Сира Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаседкина Сира Григорьевна

Наседкина Сира Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1919

Сын: Наседкин Василий Платонович

Отец ребёнка: Наседкин Платон Ивановиович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наседкин Платон Ивановиович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close