Сычева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти05.05.1847
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Евдокимъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Сычевъ Якимъ
Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1797
Сын: Сычевъ Николай
Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.12.1799
Сын: Сычевъ Ефимъ
Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.12.1799
Сын: Сычевъ Степанъ
Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ
Рождение ребёнка
29.05.1802
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.11.1804
Сын: Сычевъ Кузьма
Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
1805
Сын: Сычевъ Осипъ
Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ
Рождение ребёнка
23.02.1808
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сычевъ Иванъ
Смерть
05.05.1847