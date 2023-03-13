Сычева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычева Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

05.05.1847

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Евдокимъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Сычевъ Якимъ

Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Сын: Сычевъ Николай

Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.12.1799

Сын: Сычевъ Ефимъ

Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.12.1799

Сын: Сычевъ Степанъ

Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.05.1802

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1804

Сын: Сычевъ Кузьма

Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
1805

Сын: Сычевъ Осипъ

Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1808

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сычевъ Иванъ

Смерть
05.05.1847
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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