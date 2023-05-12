Анна Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Мелания Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Васильевич
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная ведомость.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Васильевич
Смерть
Неизвестно