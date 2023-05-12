Анна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Мелания Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Васильевич

Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная ведомость.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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