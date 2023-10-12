Шевелева (Комлева) Анна Петровна
Место рожденияд.Еремино, Ивановский р-он, Костромская обл.
Дата рождения?.01.1897
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1897
Отец: Комлев Петр
Мать: не указана
д.Еремино, Ивановский р-он, Костромская обл.
Рождение ребёнка
1919
Сын: Шевелев Иллиодор
Отец ребёнка: Шевелев Николай
д.Спирино, Ивановский р-он, Костромская обл.
Рождение ребёнка
1926
Сын: Шевелев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Шевелев Николай
д.Спирино, Ивановский р-он, Костромская обл.
Рождение ребёнка
07.07.1929
Отец ребёнка: Шевелев Николай
д.Спирино, Ивановский р-он, Костромская обл.
Рождение ребёнка
?.09.1935
Отец ребёнка: Шевелев Николай
д.Спирино, Ивановский р-он, Костромская обл.
Рождение ребёнка
24.01.1938
Дочь: Старшева Таисия Николаевна
Отец ребёнка: Шевелев Николай
д.Спирино, Ивановский р-он, Костромская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевелев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевелев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шевелев Николай
Смерть
1974
г.Киржач, Владимирская обл.
Похороны
Неизвестно
г.Киржач, Владимирская обл.