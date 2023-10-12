Шевелева (Комлева) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелева (Комлева) Анна Петровна

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Место рождения

д.Еремино, Ивановский р-он, Костромская обл.

Дата рождения

?.01.1897

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1897

Отец: Комлев Петр

Мать: не указана

д.Еремино, Ивановский р-он, Костромская обл.
Рождение ребёнка
1919

Сын: Шевелев Иллиодор

Отец ребёнка: Шевелев Николай

д.Спирино, Ивановский р-он, Костромская обл.
Рождение ребёнка
1926

Сын: Шевелев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Шевелев Николай

д.Спирино, Ивановский р-он, Костромская обл.
Рождение ребёнка
07.07.1929

Сын: Шевелев Павел Николаевич

Отец ребёнка: Шевелев Николай

д.Спирино, Ивановский р-он, Костромская обл.
Рождение ребёнка
?.09.1935

Сын: Шевелев Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Шевелев Николай

д.Спирино, Ивановский р-он, Костромская обл.
Рождение ребёнка
24.01.1938

Дочь: Старшева Таисия Николаевна

Отец ребёнка: Шевелев Николай

д.Спирино, Ивановский р-он, Костромская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевелев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевелев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевелев Николай

Смерть
1974
г.Киржач, Владимирская обл.
Похороны
Неизвестно
г.Киржач, Владимирская обл.
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