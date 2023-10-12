Шевелев Иллиодор
Место рожденияд.Спирино, Ивановский р-он, Костромская обл.
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Шевелев Николай
Мать: Шевелева Анна Петровна
д.Спирино, Ивановский р-он, Костромская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевелев Виктор
Мать ребёнка: Шевелева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шевелева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шевелева Александра
Смерть
Неизвестно
г.Киржач, Владимирская обл.
Похороны
Неизвестно
г.Киржач, Владимирская обл.