Шевелев Иллиодор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелев Иллиодор

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Место рождения

д.Спирино, Ивановский р-он, Костромская обл.

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1897 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Шевелев Николай

Мать: Шевелева Анна Петровна

д.Спирино, Ивановский р-он, Костромская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевелев Виктор

Мать ребёнка: Шевелева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевелева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевелева Александра

Смерть
Неизвестно
г.Киржач, Владимирская обл.
Похороны
Неизвестно
г.Киржач, Владимирская обл.
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