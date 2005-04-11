Медведева (Векова) Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Векова) Матрена Ивановна

Место рождения

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

19.03.1922

Дата смерти

11.04.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1922

Отец: Веков Иван Германович

Мать: Векова жена Ивана

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.02.1958

Сын: Медведев Юрий

Отец ребёнка: Медведев муж Матрены

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Любовия

Отец ребёнка: Медведев муж Матрены

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Галина

Отец ребёнка: Медведев муж Матрены

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев муж Матрены

Смерть
11.04.2005
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