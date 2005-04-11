Медведева (Векова) Матрена Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.03.1922
Дата смерти11.04.2005
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1922
Отец: Веков Иван Германович
Мать: Векова жена Ивана
Рождение ребёнка
09.02.1958
Сын: Медведев Юрий
Отец ребёнка: Медведев муж Матрены
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Любовия
Отец ребёнка: Медведев муж Матрены
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Галина
Отец ребёнка: Медведев муж Матрены
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Медведев муж Матрены
Смерть
11.04.2005