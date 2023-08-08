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Веков Иван Германович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Веков Герман Федорович

Мать: Векова Прабабушка

Рождение ребёнка
07.01.1911

Сын: Веков Петр Иванович

Мать ребёнка: Векова жена Ивана

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
18.04.1919

Дочь: Кузнецова Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
18.04.1919

Дочь: Кузнецова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Векова жена Ивана

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
19.03.1922

Дочь: Медведева Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Векова жена Ивана

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Векова Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Векова жена Ивана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Векова жена Ивана

Смерть
Неизвестно
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