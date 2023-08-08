Веков Иван Германович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Веков Герман Федорович
Мать: Векова Прабабушка
Рождение ребёнка
07.01.1911
Сын: Веков Петр Иванович
Мать ребёнка: Векова жена Ивана
Рождение ребёнка
18.04.1919
Дочь: Кузнецова Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1919
Дочь: Кузнецова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Векова жена Ивана
Рождение ребёнка
19.03.1922
Дочь: Медведева Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Векова жена Ивана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Векова Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Векова жена Ивана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Векова жена Ивана
Смерть
Неизвестно