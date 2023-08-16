Харлан Галина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харлан Галина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1962

Дочь: Головенько Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Харлан Николай

Рождение ребёнка
10.11.1965

Дочь: Петрова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Харлан Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеверденко Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Харлан Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харлан Александр Николаевич

Отец ребёнка: Харлан Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харлан Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Харлан Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харлан Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Харлан Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харлан Николай

Смерть
Неизвестно
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