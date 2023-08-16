Харлан Галина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1962
Дочь: Головенько Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Харлан Николай
Рождение ребёнка
10.11.1965
Дочь: Петрова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Харлан Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шеверденко Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Харлан Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харлан Александр Николаевич
Отец ребёнка: Харлан Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харлан Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Харлан Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Харлан Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харлан Николай
Смерть
Неизвестно