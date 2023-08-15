Головенько (Харлан) Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головенько (Харлан) Светлана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1962

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1962

Отец: Харлан Николай

Мать: Харлан Галина Максимовна

Рождение ребёнка
06.02.1987

Дочь: Романова Юлия Игоревна

Отец ребёнка: Брич Игорь Михайлович

Рождение ребёнка
25.07.1988

Дочь: Гараева Виктория Игоревна

Отец ребёнка: Брич Игорь Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брич Игорь Михайлович

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