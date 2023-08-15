Головенько (Харлан) Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1962
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1962
Отец: Харлан Николай
Мать: Харлан Галина Максимовна
Рождение ребёнка
06.02.1987
Дочь: Романова Юлия Игоревна
Отец ребёнка: Брич Игорь Михайлович
Рождение ребёнка
25.07.1988
Дочь: Гараева Виктория Игоревна
Отец ребёнка: Брич Игорь Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно