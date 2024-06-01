Волобуева (Гришина) Нина Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Волобуева) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Волобуев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волобуев Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Волобуев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волобуев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Волобуев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волобуев Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Волобуев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волобуев Сергей
Рождение ребёнка
10.09.1953
Дочь: Кривошапова (Волобуева) Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Волобуев Сергей
Смерть
Неизвестно