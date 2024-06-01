Волобуева (Гришина) Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волобуева (Гришина) Нина Григорьевна

Место рождения

Вязовое, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гришин Григорий Васильевич

Мать: Гришина (Овсянникова) Анастасия Николаевна

Вязовое, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волобуева) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Волобуев Сергей

Вязовое, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волобуев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Волобуев Сергей

Вязовое, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волобуев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Волобуев Сергей

Вязовое, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волобуев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Волобуев Сергей

Вязовое, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волобуев Сергей

Рождение ребёнка
10.09.1953

Дочь: Кривошапова (Волобуева) Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Волобуев Сергей

Вязовое, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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