Пелишенко Анна Константиновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Пелишенко Фома Андреевич
Рождение ребёнка
19.06.1833
Сын: Пелишенко Флор Фомич
Отец ребёнка: Пелишенко Фома Андреевич
Рождение ребёнка
До 1834
Отец ребёнка: Пелишенко Фома Андреевич
Рождение ребёнка
07.02.1836
Отец ребёнка: Пелишенко Фома Андреевич
Рождение ребёнка
07.02.1836
Дочь: Агафья Фоминична
Отец ребёнка: Пелишенко Фома Андреевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Пелишенко Фома Андреевич
Рождение ребёнка
25.05.1839
Сын: Пелишенко Петр Фомич
Отец ребёнка: Пелишенко Фома Андреевич
Рождение ребёнка
03.09.1841
Отец ребёнка: Пелишенко Фома Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно