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Пелишенко Анна Константиновна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Пелишенко Демьян Фомич

Отец ребёнка: Пелишенко Фома Андреевич

Рождение ребёнка
19.06.1833

Сын: Пелишенко Флор Фомич

Отец ребёнка: Пелишенко Фома Андреевич

Рождение ребёнка
До 1834

Сын: Пелишенко Григорий Фомич

Отец ребёнка: Пелишенко Фома Андреевич

Рождение ребёнка
07.02.1836

Сын: Пелишенко Мартин Фомич

Отец ребёнка: Пелишенко Фома Андреевич

Рождение ребёнка
07.02.1836

Дочь: Агафья Фоминична

Отец ребёнка: Пелишенко Фома Андреевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Пелишенко Семен Фомич

Отец ребёнка: Пелишенко Фома Андреевич

Рождение ребёнка
25.05.1839

Сын: Пелишенко Петр Фомич

Отец ребёнка: Пелишенко Фома Андреевич

Рождение ребёнка
03.09.1841

Сын: Пелишенко Анфим Фомич

Отец ребёнка: Пелишенко Фома Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелишенко Фома Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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