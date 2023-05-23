(Богданова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Богданова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1862

Пол

Женский

Отец

1825 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Богданов Афанасий

Мать: Богданова Феодосия

Смерть
1862
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