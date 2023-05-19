Колбунов (Ковбунов) Василий Тихонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбунов (Ковбунов) Василий Тихонов

Место рождения

Новозыбковский уезд, Черниговской губ

Дата рождения

1837

Дата смерти

22.10.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1870

Сын: Колбунов (ковбунов) Степан Васильев

Мать ребёнка: Колбунова Мария Антипьева

Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1882

Сын: Колбунов (ковбунов) Кирилл Васильев

Мать ребёнка: Колбунова Мария Антипьева

Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1885

Сын: Колбунов (ковбунов) Аким Васильев

Мать ребёнка: Колбунова Мария Антипьева

Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колбунова Мария Антипьева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
22.10.1917
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