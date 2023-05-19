Колбунов (Ковбунов) Василий Тихонов
Место рожденияНовозыбковский уезд, Черниговской губ
Дата рождения1837
Дата смерти22.10.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1870
Сын: Колбунов (ковбунов) Степан Васильев
Мать ребёнка: Колбунова Мария Антипьева
Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1882
Сын: Колбунов (ковбунов) Кирилл Васильев
Мать ребёнка: Колбунова Мария Антипьева
Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1885
Сын: Колбунов (ковбунов) Аким Васильев
Мать ребёнка: Колбунова Мария Антипьева
Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
22.10.1917