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Пупышев Николай Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1957

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1957

Отец: Пупышев Семен Данилович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пупышева Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
14.12.1979

Сын: Пупышев Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Пупышева Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
18.05.1981

Сын: Пупышев Александр Никлаевич

Мать ребёнка: Пупышева Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
24.09.1985

Сын: Пупышев Артем Николаевич

Мать ребёнка: Пупышева Татьяна Николаевна

Смерть
1996

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