Пупышев Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1957
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1957
Отец: Пупышев Семен Данилович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1979
Мать ребёнка: Пупышева Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
18.05.1981
Сын: Пупышев Александр Никлаевич
Мать ребёнка: Пупышева Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
24.09.1985
Мать ребёнка: Пупышева Татьяна Николаевна
Смерть
1996