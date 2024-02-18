Пупышева Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1979
Отец ребёнка: Пупышев Николай Семенович
Рождение ребёнка
18.05.1981
Сын: Пупышев Александр Никлаевич
Отец ребёнка: Пупышев Николай Семенович
Рождение ребёнка
24.09.1985
Отец ребёнка: Пупышев Николай Семенович