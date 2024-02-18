Пупышева Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пупышева Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1961

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пупышев Николай Семенович

Рождение ребёнка
14.12.1979

Сын: Пупышев Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Пупышев Николай Семенович

Рождение ребёнка
18.05.1981

Сын: Пупышев Александр Никлаевич

Отец ребёнка: Пупышев Николай Семенович

Рождение ребёнка
24.09.1985

Сын: Пупышев Артем Николаевич

Отец ребёнка: Пупышев Николай Семенович

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